Empeora la salud del exentrenador Carlos Bilardo

El exentrenador argentino Carlos Salvador Bilardo enfrenta un empeoramiento de su salud, dijo este martes su amigo y exasistente técnico Miguel Lemme en una entrevista con una radio local, en la que expresó: "Ya no reconoce a nadie. Salvo, a veces, que confunde a la hija con la esposa".

Bilardo, campeón del mundo con la selección argentina de fútbol en el Mundial de México en 1986, afronta los síntomas del síndrome de Hakim-Adams, o hidrocefalia de presión normal, que provoca un progresivo deterioro cognitivo.

En ese contexto, Lemme afirmó que Bilardo sufre problemas para reconocer a otras personas, inclusive a su propia familia.

"La enfermedad que tiene no es recuperable, pero yo siempre lo veo bien”, comentó su histórico colaborador al referirse al acompañamiento médico y familiar que rodea al exdirector técnico de 87 años.

Lemme, integrante como futbolista del club Estudiantes que bajo el comando del 'Doctor' fue campeón argentino en 1982, declaró con dolor: "Yo no lo voy a dejar. Ni loco le suelto la mano como él no me la soltó a mí. Antes iba de lunes a viernes a visitarlo, ahora voy tres veces por semana porque me hace mal"."Yo dije siempre que el día que no me reconozca, no voy más. Pero es más fuerte que yo. No lo puedo dejar", confesó Lemme.

Carlos Bilardo es uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol argentino, con una extensa carrera que incluyó, con Diego Armando Maradona en cancha, el campeonato mundial en 1986, tras vencer a Alemania Occidental en México, y la final del mismo torneo de 1990 en Italia, cuando su equipo cayó ante el combinado teutón.

Desde el inicio de su padecimiento, integrantes de aquellos planteles mundialistas suelen visitar a Bilardo en su casa de la ciudad de Buenos Aires.

La relación entre Bilardo y Maradona siempre fue muy estrecha, por lo que la familia y los amigos del exentrenador decidieron no informarle de manera inmediata sobre el fallecimiento del astro, ocurrido en noviembre de 2020, para no afectarlo.

Sin embargo, pasados algunos meses se lo contaron ya que el 'Narigón' notaba que 'Diego' había dejado de visitarlo o llamarlo por teléfono.

Según relataron sus allegados, Bilardo pudo ver por televisión todo el Mundial de Qatar 2022 y festejar el triunfo del seleccionado liderado por Lionel Messi y Lionel Scaloni.