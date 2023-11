Uruguay y Colombia asestaron duros golpes a Argentina, que perdió su invicto y no caía en casa desde hace siete año, y Brasil, que por primera vez sufre dos derrotas seguidas en eliminatorias, en una quinta jornada que también le dio a Bolivia su primer triunfo.

La clasificación de goleadores tiene a dos uruguayos y a un argentino en la cima con 3: Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz de un lado, y Lionel Messi del otro.

La sexta jornada, última en 2023, tendrá este martes los siguientes partidos: Paraguay vs. Colombia, Ecuador vs. Chile, Uruguay vs. Bolivia, Brasil vs. Argentina y Perú vs. Venezuela.