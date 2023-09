El entrenador de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, este miércoles en rueda de prensa analizó el encuentro que tendrán sus dirigidos ante Ecuador, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

"El equipo lo tengo definido, no va a cambiar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Cambiamos poco porque no me dan motivos para cambiarlo. Siempre podemos tener una sorpresa, sobre todo viendo que Ecuador es un buen equipo", dijo Scaloni en la previa del partido ante Ecuador.

"Jugamos contra un muy buen equipo, que tiene un entrenador que tiene una línea muy bien marcada, ya lo enfrentamos cuando dirigía a Qatar y lo va a hacer jugar bien", dijo el DT argentino.

"Es una selección muy joven, ya han jugado un Mundial y hemos visto que han puesto en dificultad a enormes selecciones", añadió.

