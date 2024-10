"No me puse plazos (para el retiro). Quiero disfrutar de esto, más que nunca quiero estar acá y sentir el cariño de la gente, porque pueden ser los últimos partidos. Me queda el final de la temporada y empezar el año que viene haciendo una buena pretemporada", comentó el capitán de la Albiceleste luego del partido.

Uruguay volvió ante su público en el Estadio Centenario con un deslucido empate 0-0 contra Ecuador tras la polémica aún fresca por los dichos del goleador histórico Luis Suárez contra el DT Marcelo Bielsa, a quien acusó de destrato contra el plantel.

La Celeste, que intentó despegarse de la tensión interna, no logró imponer el juego vertiginoso que distingue a Bielsa y dejó el marcador en blanco, muy lejos del equipo que derrotó a Argentina y a Brasil en este premundial el año pasado.

El entrenador negó que la polémica haya influido en el rendimiento de sus dirigidos.

"Yo no ignoro la situación, pero para mí eso, si usted me dice 'No lograron jugar bien producto de los episodios que tocó vivir', mi respuesta es no. Eso no influyó", afirmó Bielsa.

La Celeste apenas sumó un punto en esta doble jornada aunque sigue tercero (16 puntos) y mantiene intactas sus chances de clasificar al Mundial, mientras Ecuador, que se llevó lo que fue a buscar a Montevideo, también está en zona de clasificación, quinto con trece puntos.