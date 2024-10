Sin embargo, la elección de este estadio no es del agrado del exjugador e histórico ecuatoriano, Álex Aguinaga, quien señaló de "absurda" la no preferencia de jugar en Quito para aprovechar el factor altura.

👀🇪🇨⚽️"SEGUIMOS IGUAL. NO HE NOTADO UN CAMBIO EN LA SELECCIÓN" 🔟 Álex Aguinaga habló sobre la selección ecuatoriana de fútbol en el @shfecuador pic.twitter.com/pXdrdKCBBO

“Seguimos igual, no he notado un cambio en la selección desde Sánchez Bas a la selección de Beccacece, seguramente necesitará tiempo, pero lastimosamente hasta ahora no he visto diferencia, ojalá en la próxima fecha pueda darse”, empezó comentado Aguinaga sobre su apreciación de La Tri para Studio Fútbol.