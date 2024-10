Eliminatorias 2026: Cuatro jugadores de Ecuador se podrían perder el próximo partido en noviembre

Este martes 15 de octubre a las 18:30, se juega en el estadio Centenario de Montevideo, el enfrentamiento entre Uruguay y Ecuador válido por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Pero en este encuentro, son cuatro los jugadores que peligran su convocatoria para el próximo partido vs. Bolivia en la siguiente fecha de noviembre si ven una tarjeta amarilla.

En esta competición sudamericana, si algún jugador suma dos tarjetas amarillas, serán suspendidos automáticamente, perdiéndose el próximo encuentro en esta misma competición.

El mediocampista polifuncional, Alan Franco, sería uno de los cuatro jugadores que peligran su convocatoria para enfrentar a la selección del Altiplano, porque la vio la amarilla en el partido contra Argentina.

El defensa central titular, Félix Torres, también está a una amarilla de perderse el próximo encuentro. El jugador del Timao fue amonestado en el partido vs. Venezuela.

Kendry Páez si ve otra amarilla vs. Uruguay, no estaría para medir a Bolivia en Ecuador. El joven mediocampista de Independiente del Valle fue amonestado en el partido pasado vs. Perú.

El último jugador que podría perderse el partido contra La Verde es Moisés Caicedo, el experimentado volante titular del Chelsea fue amonestado en el reciente duelo ante Paraguay en Quito.