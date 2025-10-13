El Unión Saint Gilloise de Kevin Rodríguez anuncia a su nuevo entrenador

Unión Saint-Gilloise de Kevin Rodríguez anunció hoy la incorporación de David Hubert como nuevo entrenador del vigente campeón de la liga belga, en sustitución de Sébastien Pocognoli, que ha cambiado el equipo de Bruselas por el Mónaco.

La UGS difundió en redes sociales este lunes un vídeo de bienvenida a Hubert, de 37 años, quien dirigirá a los de Bruselas este fin de semana frente al Sporting de Charleroi.

"Hubert asumirá los entrenamientos a partir de este lunes por la tarde y dirigirá su primer partido con la Union este sábado en el estadio Joseph Marien contra el Charleroi. ¡Bienvenido, míster!", indicó el club en la red social X.

El club agregó en un comunicado que Hubert comenzó su carrera como entrenador con el equipo sub-18 del RSC Anderlecht, donde en septiembre de 2024 se convirtió en entrenador del primer equipo.

La UGS es actualmente líder en el campeonato belga, con 3 puntos de ventaja sobre el Brujas, y el próximo 21 de octubre recibirá al Inter por la Champions League, antes de viajar a España para medirse contra el Atlético de Madrid el 4 de noviembre.