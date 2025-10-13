Fútbol Internacional
13 oct 2025 , 09:20

El Unión Saint Gilloise de Kevin Rodríguez anuncia a su nuevo entrenador

El Unión Saint Gilloise de Kevin Rodríguez anunció este lunes a su nuevo entrenador David Hubert tras la salida de Sébastien Pocognoli al Mónaco.

   
  • El Unión Saint Gilloise de Kevin Rodríguez anuncia a su nuevo entrenador
    El equipo belga, líder en su competición local, anunció este lunes a su nuevo entrenador. ( REDES )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Unión Saint-Gilloise de Kevin Rodríguez anunció hoy la incorporación de David Hubert como nuevo entrenador del vigente campeón de la liga belga, en sustitución de Sébastien Pocognoli, que ha cambiado el equipo de Bruselas por el Mónaco.

La UGS difundió en redes sociales este lunes un vídeo de bienvenida a Hubert, de 37 años, quien dirigirá a los de Bruselas este fin de semana frente al Sporting de Charleroi.

"Hubert asumirá los entrenamientos a partir de este lunes por la tarde y dirigirá su primer partido con la Union este sábado en el estadio Joseph Marien contra el Charleroi. ¡Bienvenido, míster!", indicó el club en la red social X.

Lea también: ¿Quién es Jeremy Arévalo, el joven goleador ecuatoriano que brilla en España y pide pista en la selección de Ecuador?

El club agregó en un comunicado que Hubert comenzó su carrera como entrenador con el equipo sub-18 del RSC Anderlecht, donde en septiembre de 2024 se convirtió en entrenador del primer equipo.

La UGS es actualmente líder en el campeonato belga, con 3 puntos de ventaja sobre el Brujas, y el próximo 21 de octubre recibirá al Inter por la Champions League, antes de viajar a España para medirse contra el Atlético de Madrid el 4 de noviembre.

Temas
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Kevin Rodríguez
Bélgica
Noticias
Recomendadas