El tierno momento de la Tri: los jugadores se reencuentran con su infancia

En un emotivo video publicado en las redes sociales de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, se ve a varios jugadores, incluyendo a Piero Hincapié, Kendry Páez y Gonzalo Plata, firmando fotografías de sí mismos cuando eran más jóvenes.

La grabación, realizada en el estadio Monumental de Guayaquil, muestra a los futbolistas llegar al lugar sin saber la sorpresa que les esperaba.

Piero Hincapié firmó una foto de su etapa en las categorías inferiores del Deportivo Azogues, club que jugó en la primera división del fútbol ecuatoriano en 2007.

Por su parte, el atacante Gonzalo Plata autografió su famosa foto de cuando sufrió una lesión de niño. La imagen, que él mismo subió a su Facebook personal en su momento, se volvió viral y ha sido usada en numerosos memes relacionados con el jugador.

Finalmente, el capitán y delantero Enner Valencia también firmó su icónica fotografía de 2016, cuando se disfrazó de Superman para visitar a niños con cáncer en un centro medico.

Ecuador se enfrentará a Argentina a las 18h00 en el estadio Monumental de Guayaquil.