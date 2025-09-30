El San Siro será demolido tras aprobarse su venta al Inter y al AC Milan

En una sesión maratónica que culminó a las 4 de la madrugada, el Ayuntamiento de Milán aprobó oficialmente la venta del mítico Estadio Giuseppe Meazza —conocido mundialmente como San Siro— a los clubes Inter y AC Milan, por un total de USD 232 millones. Una decisión histórica que marca el inicio de una ambiciosa transformación del templo milanés, cuya reconstrucción total supondrá una inversión conjunta de USD 1.409 millones.

Entre quienes se preparan para heredar esta nueva etapa del estadio, destaca un nombre latinoamericano que ya ha dejado su huella en el fútbol europeo: Pervis Estupiñán, actual jugador del AC Milan. El ecuatoriano, consolidado como lateral titular en el esquema rossonero, forma parte de la generación que representará al club en esta nueva era de modernización, expansión económica y renovación institucional.

Tras años de negociaciones, propuestas fallidas y una tensa relación entre los clubes y las autoridades locales, San Siro pasará a ser de propiedad privada, una rareza en el fútbol italiano. Mientras clubes como Roma, Lazio, Fiorentina o Napoli continúan jugando en estadios municipales, Milan e Inter se suman al selecto grupo que gestionará su propio recinto deportivo, al estilo de Juventus o Atalanta.

La sesión del consejo municipal, que se extendió por más de 12 horas y que enfrentó 239 enmiendas, concluyó con una votación reñida: 24 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención. A pesar del escepticismo de algunos sectores políticos —incluidos miembros del partido Forza Italia, fundado por el histórico Silvio Berlusconi, expresidente del Milan— la venta fue aprobada y permitirá iniciar el proceso de compraventa, que debe completarse antes del 10 de noviembre.

La nueva casa de Milan e Inter será diseñada por los estudios arquitectónicos 'Foster + Partners' y 'MANICA'. El estadio tendrá una capacidad para 71.500 espectadores y se integrará en un plan de regeneración urbana de más de 281.000 metros cuadrados, incluyendo zonas verdes, espacios culturales y servicios comunitarios.

Además, se espera que el nuevo recinto sea sede de eventos globales, incluida una posible participación en la Eurocopa 2032, organizada conjuntamente por Italia y Turquía, aunque esa inclusión aún está por definirse. Antes, San Siro acogerá su último gran evento internacional: la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026.