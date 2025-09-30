El San Siro será demolido tras aprobarse su venta al Inter y al AC Milan

En una sesión maratónica que culminó a las 4 de la madrugada, el Ayuntamiento de Milán aprobó oficialmente la venta del mítico Estadio Giuseppe Meazza —conocido mundialmente como San Siro— a los<b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pervis-estupinan></a></b><b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/el-ac-milan-es-el-lider-de-la-serie-a-pero-pierde-a-pervis-estupinan-por-expulsion-ND10201628></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b>