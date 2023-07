El Real Valladolid se molesta con Gonzalo Plata por declarar su intención de salir del club

El director deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez, ha reprendido al jugador ecuatoriano Gonzalo Plata por unas declaraciones realizadas a varios medios de su país, en las que afirmaba que quería salir del equipo blanquivioleta, y que ha admitido que no le gustaron nada.

"Se lo he dicho. No me gustaron sus declaraciones porque este club le dio la oportunidad de estar en primera y de jugar en España. Es uno más de la plantilla. Un jugador con talento, de 22 años, al que siempre se le ha exigido y ha respondido bien, en general, salvo alguna situación desagradable que ya pagó", ha apuntado.

Ha explicado, en este punto, que han llamado al club "varios equipos de primera, y también de fuera de España" interesándose por el extremo, "pero no ha habido oferta firme de traspaso como para que se vaya a ir", ha matizado.

"Si llega alguna propuesta interesante, que se valorará y si no, tendrá que seguir aquí puesto que no tiene cláusula de salida más allá de la de rescisión", ha aclarado el director deportivo, notoriamente contrariado por la actitud de Plata al mostrar su deseo de irse.

Por último ha reconocido que "no hay una idea establecida en cuanto al número de jugadores que debe tener la plantilla", sino que lo que se busca es firmar jugadores polivalentes y seguir viendo el rendimiento de los jóvenes del Promesas, porque puede que eso cambie la forma de abordar nuevos fichajes". EFE