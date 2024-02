El Real Madrid descarta lesión en Brahim Díaz

Las pruebas a las que se sometió Brahim Díaz este jueves descartaron que el futbolista, tras retirarse en el minuto 84 del terreno de juego en la victoria contra el Leipzig (0-1) el pasado martes, sufra lesión en la zona del gemelo y el sóleo de la pierna derecha.

Una resonancia que confirmó las sensaciones del futbolista, nombrado mejor jugador del encuentro de Liga de Campeones, tras el encuentro.

"He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Me harán pruebas y no será nada", aseguró tras marcar un gran gol, regateando a cuatro rivales y anotando con un buen disparo lejano.

Un Brahim que apaga las alarmas y que, salvo contratiempo, estará disponible para el técnico italiano Carlo Ancelotti de cara al partido del domingo en Vallecas frente al Rayo Vallecano (14:00 horas CET, -1 GMT) y completó el entrenamiento de este jueves sin problemas.

Un encuentro para el que se espera que vuelva a ocupar el puesto del lesionado Jude Bellingham.

El centrocampista inglés, quien sufre un "esguince de alto grado" en el tobillo izquierdo, y el alemán Antonio Rüdiger, con una lesión en el muslo izquierdo, continuaron sus respectivos procesos de recuperación en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

Bellingham estará unas tres semanas de baja y Rüdiger aún tiene diez días por delante para estar al 100%, si ambos cumplen sus plazos de recuperación.

Además, Ancelotti no contó en el entrenamiento con los tres lesionados de larga duración, en el ligamento cruzado anterior de la rodilla: el belga Thibaut Courtois, el brasileño Éder Militao y el austriaco David Alaba.

Con estas cinco bajas y la buena noticia de Brahim, el Real Madrid comenzó a preparar la visita a Vallecas tras un día de descanso después de la victoria en Leipzig en la ida de los octavos de final de la 'Champions.'

Una sesión que, según reflejó el club en su página web, arrancó con más de media hora en el gimnasio antes de saltar al césped de la Ciudad Deportiva. Sobre el terreno de juego, los jugadores disponibles realizaron ejercicios de posesión y control del balón y finalizaron el entrenamiento con disparos a portería y varios partidos en campos de reducidas dimensiones.