El PSG visita al Brest por los playoffs de la Champions League

En el momento en el que el proyecto de Luis Enrique en el París Saint-Germain comienza a cobrar altura, se cruza en su camino un rival tan bien conocido como sorprendente, el Brest, un arma de doble filo que genera tanta confianza como amenaza.

El conjunto parisiense ha demostrado en la recta final de la fase de grupos una solvencia que le faltó en el primer tramo, lo que le ha situado como uno de los grandes del continente, deberá demostrarla ahora frente a los bretones, una de las revelaciones de la competición, un modesto que se aferra a su sueño europeo.

El peligro puede llegar más de la relajación que de la entidad del rival, pero es una realidad que tienen que afrontar los de Luis Enrique, con un Ousmane Dembélé en plena racha, para confirmar su estatus continental.

Acostumbrado a sobrevolar el campeonato nacional, donde no encuentra rivales a su nivel, los parisinos deberán encontrar el mismo nivel en un duelo europeo donde, normalmente, navegan sin esos puntos de referencia.

Al Brest ya saben dominarle, lo hicieron hace algo más de una semana en liga (2-5) y en su estadio en septiembre pasado (3-1), lo que les genera la confianza de un camino conocido. Pero en Europa se paga la falta máxima de motivación y ese aparece como el principal peligro para el PSG.

Sobre todo porque los bretones también parecen haber perdido el toque de gracia que a principios de la fase de grupos les llevaron a encadenar cuatro partidos sin derrota, incluidas tres victorias y a vivir un sueño para un club de su entidad.

Los de Éric Roy, sin embargo, demostraron sus carencias ante los equipos grandes, cayeron en su visita a Barcelona y también en el último duelo en su estadio contra el Real Madrid.

En la ciudad prevalece la idea de que el trabajo ya está hecho y, aunque nadie descarta la hipótesis de una sorpresa, esta no genera demasiada ilusión.

El Brest, que tiene que jugar sus duelos europeos en Guingamp, a más de una hora en coche porque su estadio no cumple los mínimos exigidos por la UEFA, no tiene ni asegurado el lleno en un recinto de 15.000 asientos para el que aparece como el partido más importante de su historia. No será la grada la que amedrante a un PSG y, hasta eso, invita más a adormecer al gigante francés que a asustarle.

Luis Enrique ha encontrado la receta de la estabilidad y su equipo camina con rumbo firme, en una plantilla muy joven que está demostrando una solvencia digna de una formación madura.

Afrontar a un rival doméstico les otorga esa calma que viene bien a jugadores con poco recorrido fuera de Francia y exime al partido de todo el vértigo de las grandes citas europeas.

Para que esas lleguen, los parisienses deben continuar con esa racha en la que no pierden desde noviembre contra el Bayern de Múnich y que suma trece victorias en los últimos catorce partidos, tres de ellas en Europa, lo que ha inflado la mochila de la confianza.

Sin contar que contra rivales franceses no conocen la derrota y las tres que ha sufrido este año han sido en la Liga de Campeones.

Con un Dembélé trasmutado en goleador desde que Luis Enrique le cedió el puesto de delantero centro, 20 goles en su contador, un máximo en su carrera, el equipo ha superado la asignatura pendiente del acierto anotador y las dudas de hace unos meses han dejado paso a una sensación de que se puede aspirar a todo.

Por si fuera poco, el partido contra el Brest viene cubierto con la red de que quedará otro ante su público, lo que hace todavía más difícil la gesta de los bretones.

Alineaciones probables:

Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haïdara; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Faivre o Doumbia; Ajorque y Sima.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé y Barcola