El PSG anuncia el fichaje del portero Lucas Chevalier por cinco temporadas

El <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paris-saint-germain>París Saint-Germain</a></b> anunció este sábado el fichaje del portero de 23 años <b>Lucas Chevalier,</b> procedente del Lille, por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, para competir con <b>G</b> <b></b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/chelsea-reactiva-su-interes-por-piero-hincapie-tras-confirmarse-una-sensible-baja-en-su-defensa-DJ9913599></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>