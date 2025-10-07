Fútbol Internacional
El Mundial de 2026 obtiene una cifra récord de solicitantes de voluntariado

El programa de voluntariado para el Mundial de 2026 recibió una cifra récord de solicitudes, una cantidad, según la FIFA, "superior a cualquier otro acontecimiento deportivo en la historia".

   
    El Mundial de 2026 obtuvo una alta cantidad de solicitantes para el voluntariado.( REDES )
El programa de voluntariado para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, recibió una cifra récord de solicitudes de más de un millón de personas, una cantidad "superior a cualquier otro acontecimiento deportivo en la historia", según informó este martes la FIFA.

Más de 65 000 voluntarios participarán en el torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año, y a falta de tres días para que se cierre el plazo de inscripción, ya se ha superado el millón de solicitudes.

"Contamos con voluntarios de entre 18 y 92 años, desde estudiantes que empiezan su camino hasta jubilados que desean compartir sus conocimientos y experiencias. Es el grupo más diverso del mundo; cada persona tiene una historia que contar", apuntó el Gianni Infantino, presidente de la organización.

Esta edición del torneo, en la que participarán por primera vez 48 selecciones en 16 ciudades anfitrionas de tres países, será la que tenga más voluntarios de la historia de la FIFA.

