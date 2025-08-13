Fútbol Internacional
13 ago 2025 , 12:05

El Milan incorpora al defensa De Winter proveniente del Genoa

El AC Milan anunció este miércoles el fichaje del defensa belga Koni De Winter, quien se convierte en la sexta incorporación del club.

   
  • El Milan incorpora al defensa De Winter proveniente del Genoa
    Koni De Winter posando con la camiseta del AC Milan( Redes )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El AC Milan reforzó este miércoles su línea defensiva con el fichaje del belga Koni De Winter, procedente del Génova por USD 23 millones, para las próximas 5 temporadas, hasta 2030.

"El Milan anuncia que ha adquirido los derechos deportivos del futbolista Koni De Winter del Génova. El defensa belga ha firmado un contrato con el club rossonero hasta el 30 de junio de 2030", informó el club rossonero.

Lea también: Marquinhos: "Es un placer empezar la temporada así, con un título en juego"

De esta manera, el Milan suple la marcha del alemán Malick Thiaw al Newcastle. Llevará el número 5.

Con este movimiento, De Winter se une a Pervis Estupiñán como el segundo defensor en llegar al equipo rossonero en este mercado de pases.

Nacido en Amberes, Bélgica en 2002, De Winter se formó en categorías inferiores de su país antes de fichar por la Juventus en 2018, en 2023 fue traspasado al Génova, donde acabó por asentarse en el máximo nivel con 57 partidos y tres goles.

En marzo de 2024 fue convocado por primera vez por la selección absoluta belga.

Temas
Fútbol internacional
AC Milan
Mercado de fichajes
Italia
Milán
Noticias
Recomendadas