Simone Inzaghi esta ante una gran oportunidad de su vida. El ex futbolista y técnico de la Lazio esta aun paso de estar en la final de la Champions con el Inter, algo que el nunca se lo esperaba. Tras el 0-2 al Milán en la ida de las semifinales de semifinales, este martes jugara ante toda su fanaticada para esta en Estambul. Pero no se confía.

Asi lo explicaba en la rueda de prensa:

La relevancia del partido: Uno de los partidos mas importantes en los 100 años de vida institucional del Inter. Reconocemos la importancia que tiene esto, nos los debemos a nosotros mismos, al club y a toda la afición que nos sigue. Tenemos una ventaja demasiada merecida, pero tenemos que jugar el partido con la con ganas y corazón.

El Milán: "Jugaremos la final en nuestra cancha y hay que ser buenos cubriendo cualquier espacio que aproveche el equipo rival sabiendo que el Milán tiene jugadores de gran calidad, es el vigente campeón de Italia y lo mas importante es que esta en semifinales de Champions".

Arbitraje: "¿el árbitro? En la ida hubo un episodio que tuvo que ser mejor visualizado de otra manera y converso mas a fondo de Krunic y Bastoni. Y le abro dado un resultado bastante importante. Pero no fue asi y no hubo mayor inconveniente con un árbitro francés con los franceses en el equipo de Milán. Hay demasiada confianza

Lukaku y Brozovic: "Ya sabemos de las habilidades de Lukaku. Lo traje a el con entusiasmo para verlo como lo hemos visto durante el ultimo mes. Eso es lo que se debería hacer el ultimo año, pero no dio un giro inesperado y lo perdimos durante 5 meses como Brozovic. y tuvimos que sufrir sin ellos. Y estuvimos bien en su ausencia, pero este es un Lukaku que ha trabajado mucho, llego de la mejor manera este mes.

Acerbi tambien hablo

El central del Inter, uno de los puntuales fundamentales de la defensa nerazurra; tambien se presento ante la prensa. La defensa se ve reflejado en todo el equipo. Si uno o dos no corren y no hacen nada y no ayudan al compañero, pierdes los partidos.

El cómo su técnico, tampoco se confiaba mucho: "Depende de nosotros. Sabemos que el Milán jugara con mucho orgullo, pero debemos estar preparados. Queremos hacer algo extraordinario". Y añadía: No estábamos seguros del todo del 0-2, no hemos hecho todavía.

Basta solo con mirarnos a la cara al final del partido del final. Todo esta en juego y requerimos mucha atención para no cometer errores