El historial de Liga de Quito contra equipos brasileños en Copa Libertadores

Liga de Quito visita este jueves a Botafogo por los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo albo ha enfrentado en cuatro ocasiones al 'Fogao', contra el que ha sumado una victoria, dos empates y una derrota.

Lea: Fecha, hora y dónde ver Botafogo vs. Liga de Quito por los octavos de final de la Copa Libertadores

¿Cómo le ha ido a Liga de Quito de visitante contra rivales brasileños en la Copa Libertadores?

El club blanco ha enfrentado a 11 equipos brasileños en su historia en el torneo más importante del fútbol sudamericano, siendo Santos y Flamengo los rivales que mayor veces ha enfrentado (3).

Liga ha disputado tres finales de torneos Conmebol y las tres ocasiones han sido contra equipos brasileños con un balance de dos victorias y una derrota: