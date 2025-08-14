Fútbol Internacional
14 ago 2025 , 09:26

El historial de Liga de Quito contra equipos brasileños en Copa Libertadores

Liga de Quito visita este jueves a Botafogo por los octavos de final de la Copa Libertadores y afrontará el encuentro con el respaldo de un amplio historial contra rivales brasileños.

   
    Ricardo Adé en la victoria de Liga de Quito en la final de la Copa Sudamericana del 2022.( Archivo )
user placeholder

Redacción
Liga de Quito visita este jueves a Botafogo por los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo albo ha enfrentado en cuatro ocasiones al 'Fogao', contra el que ha sumado una victoria, dos empates y una derrota.

Lea: Fecha, hora y dónde ver Botafogo vs. Liga de Quito por los octavos de final de la Copa Libertadores

¿Cómo le ha ido a Liga de Quito de visitante contra rivales brasileños en la Copa Libertadores?

El club blanco ha enfrentado a 11 equipos brasileños en su historia en el torneo más importante del fútbol sudamericano, siendo Santos y Flamengo los rivales que mayor veces ha enfrentado (3).

Liga ha disputado tres finales de torneos Conmebol y las tres ocasiones han sido contra equipos brasileños con un balance de dos victorias y una derrota:

  • Fluminense 2:0 Liga de Quito - Recopa Sudamericana 2024
  • Liga de Quito 4:2 Fluminense - Final ida de la Copa Libertadores 2008
  • Fluminense 3:1 Liga de Quito - Final vuelta de la Copa Libertadores 2008
  • Fortaleza 1(3):1(4) Liga de Quito - Final Copa Sudamericana 2023

    • Si bien, el balance para Liga es positivo en finales, los resultados de visitante cuentan otra historia. Con tan solamente dos victorias (Santos, 2020 y Fluminense, 2008) y un empate (Flamengo, 2021), el equipo albo registra 15 derrotas de visita en Brasil.

    El delantero brasileño Gabriel Barbosa en la victoria del Flamengo ante Liga en 2021
    El delantero brasileño Gabriel Barbosa en la victoria del Flamengo ante Liga en 2021 ( Archivo )

    Aun así, Liga de Quito enfrentará a Botafogo y la adversidad de su récord con la ilusión de clasificarse a cuartos de final de la Copa Libertadores.

    Temas
    Copa Libertadores
    récord
    historial
    Liga de Quito
    Brasil
    Noticias
