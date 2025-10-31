El gol de Moisés Caicedo ante Liverpool, nominado al mejor del mes en la Premier League

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, del Chelsea, ha sido nominado al premio Guinness Goal of the Month de octubre en la Premier League, gracias a su espectacular gol en la victoria 2-1 sobre el Liverpool el pasado 4 de octubre de 2025 en Stamford Bridge.

En el minuto 14 del partido, Caicedo recibió un pase en el borde del área, controló el balón con precisión y ejecutó un potente disparo con la zurda que se coló en el ángulo superior, dejando sin opciones al portero Giorgi Mamardashvili.

Este tanto no solo abrió el marcador en un derbi londinense cargado de intensidad, sino que también evidenció la creciente influencia del ecuatoriano en el mediocampo del Chelsea, consolidándolo como uno de los mejores recuperadores de la liga.

La nominación de Caicedo se une a una exclusiva lista de ocho goles destacados del mes, elegidos por su calidad técnica, impacto en el partido y espectacularidad. Entre los nominados se encuentran:

Moisés Caicedo (Chelsea) vs. Liverpool

Antoine Semenyo (Bournemouth) vs. Fulham

Justin Kluivert (Bournemouth) vs. Fulham

Loum Tchaouna (Burnley) vs. Leeds

Nick Woltemade (Newcastle) vs. Brighton

Emiliano Buendía (Aston Villa) vs. Tottenham

Mohamed Salah (Liverpool) vs. Brentford

Zian Flemming (Burnley) vs. Wolves

El premio Goal of the Month reconoce la excelencia individual en la Premier League y pone en valor goles que combinan técnica, creatividad y determinación, destacando a jugadores que marcan la diferencia en encuentros clave.