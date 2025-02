El gesto de Hernán Galíndez con un socio de Huracán de 87 años

El guardameta de Huracán e internacional con la selección de Ecuador, Hernán Galíndez, tuvo un emotivo gesto con un socio de 87 del club argentino.

Héctor Nereo, socio del Globo de 87 años, le dejó un mensaje de admiración al portero ecuatoriano en las redes sociales.

"Un orgullo tenerte. Tengo 87 años. Socio desde 1947, vi todo tipo de arqueros en Huracán. Ogando, Balei, de selección y otros buenos. Pero la tranquilidad que vos me das no me la dio ninguno. Gracias por ser un jugador y buena persona", escribió Héctor en un post en referencia a Galíndez.

"Leer algo así de un hincha histórico como usted es de las cosas más lindas que me pasaron en mi carrera, hacerlos feliz a ustedes y defender estos colores es ¡nuestra obligación! Gracias por sus palabras, señor, ¡espero poder conocerlo pronto!", respondió el guardameta.

