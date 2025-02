El fútbol francés de nuevo al borde del precipicio por los derechos de televisión

Cinco años después de que el grupo hispano-chino de comunicación Mediapro dejara al borde de la quiebra al fútbol francés al no pagar el contrato de difusión de la primera división, la crisis vuelve a amenazar a los clubes después de que la británica DAZN haya congelado parte de los pagos.

El Tribunal de Comercio de París estudiará este viernes las denuncias cruzadas que se han presentado DAZN y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) por incumplimientos de contrato.

El fútbol francés asistirá con el agua al cuello a esa vista, cuya sentencia puede hacerse pública el mismo día o pocos más tarde.

La LFP ha buscado que el litigio se resuelva por la vía de urgencia, síntoma de la necesidad que tiene del dinero procedente de la empresa británica.

Esta pagó la mitad de los 70 millones de euros correspondientes a febrero, pero puso los otros 35 en una cuenta bajo custodia a la espera de la decisión de la Justicia.

DAZN, que firmó un contrato para difundir ocho de los nueve partidos de cada jornada de la liga francesa por 400 millones de euros por temporada entre 2024 y 2029, asegura que la LFP le engañó sobre el potencial de abonados que podía lograr.

El grupo británico aspiraba a conseguir, al menos, 1,5 millones de abonos con su oferta de entre 30 y 40 euros al mes. Pero, según diversos medios, apenas cuenta con 500.000, pese a que desde el inicio de temporada no ha hecho más que bajar el precio del abono.

DAZN considera que la LFP, además de mentirle sobre el potencial del contrato, no hace lo suficiente para combatir el pirateo, cuando se considera que la mitad de los espectadores de la liga francesa se conectan de forma ilegal.

En tercer lugar, el difusor reprocha a los clubes no contribuir a que sus periodistas puedan elaborar contenidos de calidad que den valor a la liga francesa y animen a los aficionados a abonarse.

El presidente de la LFP, Vincent Labrune, artífice del acuerdo con DAZN, rechaza estos argumentos y exige el cumplimiento del contrato, sin el cual está dispuesto a activar las cláusulas previstas en el mismo, incluidas las garantías bancarias.

El pulso está servido y ha refrescado en la memoria de los presidentes de los clubes los recuerdos de 2020, cuando Mediapro congeló los pagos aludiendo a la pérdida de valor del contrato a causa de la pandemia.

El grupo hispano-chino había elevado el valor del fútbol francés por encima de los 1.000 millones de euros por temporada entre 2020 y 2024, situándolo por delante del español y cerca del inglés. Pero los sueños quedaron convertidos en nada.

Canal Plus tomó el relevo de Mediapro por apenas 40 millones de euros por la temporada 2020-2021 y la LFP vendió la mayor parte de los derechos para las temporadas 2021-2024 a Amazon por 250 millones por campaña.

Acabado ese contrato, Labrune buscó de nuevo superar los 1.000 millones de euros, pero su oferta quedó desierta, por lo que finalmente salvó los muebles con DAZN.

"El problema es que buscar los 1.000 millones no es realista. Porque el fútbol francés no genera tanto interés y porque los aficionados franceses no están acostumbrados a pagar 30 o 40 euros al mes por el fútbol", afirmó a EFE el codirector del Observatorio del Deporte de la fundación Jean Jaurès.

Este experto cree que no existe en Francia la misma fidelidad con los clubes que se encuentra en España o Inglaterra, que lleva a los aficionados de esos países a pagar más por ver a su equipo en la tele."Es más, en Francia muchos aficionados lo son de equipos extranjeros. No es extraño ver a hinchas con camisetas del Barça, el Madrid o el Arsenal", señaló.

Pese al cambio de paradigma que supuso la llegada de Catar al PSG en 2011 con un gran desembolso económico, el campeonato francés no ha conseguido despertar gran entusiasmo, opina el experto."Han apostado por imitar el modelo español, el de locomotoras que tiren del interés del campeonato en lugar de hacerlo por el inglés, donde el suspense viene de la igualdad entre clubes", destacó.

Mientras que en la Premier las diferencias de ingresos por televisión entre los diferentes clubes no es muy significativa, en Francia el PSG aglutina la mayor parte de los ingresos.

De la parte aportada por el fondo de inversión luxemburgués CVC, que se quedó con el 13 % de los derechos del fútbol a cambio de 1.500 millones para paliar la salida abrupta de Mediapro, el club de la capital se embolsó 200 millones, más del doble que el Lyon y el Marsella, que tocaron a 90 millones cada uno.

Los recién ascendidos apenas se conformaron con 1,5 millones. Rondeau critica la actitud "pretenciosa" del fútbol francés de considerarse al mismo nivel que otros campeonatos europeos, cuando no es capaz de general el mismo interés."En Francia solo hay una locomotora, la gente sabe de antemano quien va a ganar la liga ¿Por qué iban a pagar 30 o 40 euros al mes por eso?", señaló el especialista.