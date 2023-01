El francés Benjamin Mendy fue declarado inocente en seis delitos de violación

El defensa del Manchester City Benjamin Mendy fue declarado no culpable de seis delitos de violación y uno de abuso sexual.

El jurado del Condado Chester Crown en el noroeste de Inglaterra no pudo llegar a un veredicto en otras dos acusaciones contra Mendy un intento de violación, otra de violación y los desecharon.

La Fiscalía indicó que buscarán un nuevo proceso por las acusaciones en las que el jurado no pudo llegar a un veredicto al final del largo juicio de un mes.

Mendy, de 28 años, se cubrió la cara con ambas manos y se meció de atrás hacia delante lentamente mientras el presidente del jurado daba el veredicto ante un juzgado completamente en silencio, reportó la Asociación de la Prensa Británica. Los veredictos de no culpable están relacionados a cuatro mujeres jóvenes o adolescentes.

El veredicto unánime fue presentado el miércoles por los siete hombres y cuatro mujeres que integraron el jurado. Uno de los jurados se dio de baja antes por razones médicas.

El veredicto no fue reportado hasta que el jurado concluyó las consideraciones de las otras dos acusaciones. El juez dijo que aceptaría una decisión de 10-1 en el veredicto.

Después de 14 días de deliberación, el jurado no pudo alcanzar un veredicto.

Louis Saha Matturie, de 41, que también fue acusado junto a Mendy y un supuesto “mediador”, fue declarado no culpable en las tres acusaciones de violación de dos adolescentes. El jurado no llegó a un veredicto en tres acusaciones de violación y tres de abuso sexual contra él por otras cinco mujeres.

El juicio contra Mendy y Matturie empezó el 10 de agosto y fueron acusados de varias ofensas sexuales por 13 mujeres. Negaron todas las acusaciones.

El Manchester City publicó un corto comunicado asegurando que tenían conocimiento del veredicto relacionado a Mendy. “Dado a que hay asuntos pendientes relacionados al caso, el club no está en posición de comentar más allá en este momento”, indicó el City.