26 sep 2025 , 08:07

El Borussia Dortmund controlará todas las publicaciones en redes sociales de su jugador Nmecha

Luego de comentar sobre el asesinato de estadounidense Charlie Kirk mediante su Instagram, las redes sociales del mediocampista alemán Felix Nmecha serán supervisadas por el club germano.

   
    Felix Nmecha con la indumentaria del Borussia Dortmund.( REDES )
El Borussia Dortmund tomará medidas de supervisión a su jugador alemán Felix Nmecha después de su comentario vía Instagram del asesinato de Charlie Kirk en Utah, Estados Unidos.

Nmecha escribió en Instagram: "Jesús es el camino, la verdad y la vida. Celebrar el asesinato de un padre de dos hijos, un esposo y un hombre que defiende sus creencias y valores pacíficamente es malvado y muestra cuánto más necesitamos a Cristo. Que Dios tenga misericordia y abra nuestros ojos y corazones en el nombre de Jesús".

El diario alemán BILD informó que el club habló con el jugador y han tomado la decisión de controlar todas las publicaciones que contengan mensajes ajenos a lo deportivo.

Tras la polémica, el mediocampista salió a declarar lo siguiente: "Mi intención era expresar mis condolencias a la familia y transmitir el mensaje de que el odio y la violencia nunca serán la solución".

"Es perfectamente normal tener opiniones y posturas políticas diferentes, ya que yo mismo discrepo de muchas de las cosas defendidas por Charlie Kirk", concluyó.

