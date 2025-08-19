Fútbol Internacional
19 ago 2025 , 09:14

El Al Nassr vence al Al Ittihad y se mete en la final de la Supercopa de Arabia Saudí

A pesar de la expulsión de Sadio Mane al minuto 25, el Al Nassr venció al Al Ittihad por dos goles a uno y se enfrentará al ganador de la segunda semifinal entre Al Ahli y el Al Qadisiya.

   
    Al Nassr celebrando el primer gol de Sadio Mane.( Redes )
Fuente:
EFE
Redacción
El Al Nassr, pese a jugar en inferioridad desde el minuto 25 por expulsión de Sadio Mane, superó al Al Ittihad de Karim Benzema por 2-1 y disputará la final de la Supercopa de Arabia Saudí que se celebra en Hong Kong.

El Al Nassr se vio afectado por la roja directa que vio Mane tras un inicio en el que el propio delantero senegalés abrió el marcador al minuto 10.

El neerlandés Steven Bergwijn igualó el partido en el minuto 16 a pase del francés Moussa Diaby.

El cuadro que dirige el francés Laurent Blanc fue incapaz de sacar partido y se vio sorprendido por un balón en profundidad para Cristiano Ronaldo que le sirvió a su compatriota Joao Felix para marcar a puerta vacía.

El Al Nassr se enfrentará el sábado en la final al ganador de la segunda semifinal, que disputarán este miércoles también en Hong Kong el Al Ahli y el Al Qadisiya de Míchel González.

