Edoardo Bove: "Nos vemos pronto... en el campo"

El italiano Edoardo Bove, jugador del Fiorentina que sufrió un paro cardiorrespiratorio el pasado 1 de diciembre en un partido ante el Inter de Milán, agradeció este lunes en un comunicado todo el apoyo que ha recibido y dejó clara su intención de volver a jugar.

El centrocampista de 22 años, todavía propiedad del Roma pero cedido en el club 'Viola', recibió el alta hospitalaria el pasado viernes después de que le fuera implantado un desfibrilador subcutáneo. El dispositivo es removible, por lo que cuando reciba el resultado de los exámenes y conozca el motivo de su colapso podría tomar la decisión de quitárselo.

Solo en ese caso podría volver a jugar en Italia, donde la normativa es más estricta que en otras ligas. En caso de que decida mantener el dispositivo, tendrá que seguir con su carrera fuera de la Seri A. El danés Christian Eriksen y el neerlandés Daily Blind juegan con un aparato similar en Premier League y LaLiga, en el Manchester United y el Girona, respectivamente.

Dos semanas después del episodio, Bove, que ya visitó a sus compañeros en la ciudad deportiva de la 'Fiore', rompió el silencio de manera pública.

"Hola a todos, en estos días difíciles he estado pensando mucho. Aunque hablar en las redes sociales no es algo habitual en mí, me gustaría expresar un pensamiento que me ha llegado a lo más profundo. El desagradable episodio ocurrido durante el Fiorentina-Inter me ha demostrado, incluso más de lo que pensaba, que el fútbol es mucho más que un partido, que un campeonato. El fútbol es una comunidad de personas unidas por la misma pasión que comparten momentos de alegría, emoción, rabia, decepción y sufrimiento", comenzó su publicación en Instagram.

"Es precisamente en esos momentos cuando me doy cuenta de lo genuino que es este deporte, de cómo, más allá de los resultados, la competición o la competencia, todos estamos unidos. Unidos por un vínculo que, una vez creado, se fortalece en los momentos de dificultad, llegando a ser casi indisoluble. Un vínculo que te da amor y emociones difíciles de explicar. Un vínculo que te da la fuerza para superar cualquier obstáculo", continuó.

"Hablo de ello porque lo viví en primera persona durante estos días: el cariño que recibí, el calor de la afición, el apoyo de compañeros y rivales, la cercanía de todo el mundo del fútbol fue algo que me dio una fuerza y un coraje increíbles. Me sentí rodeado de una energía positiva que me permitió mantener la calma, no sentir la soledad que suele estar presente en este tipo de dificultades", añadió.

Y, además de agradecer por el cariño, enfatizó en que el lado más humano del fútbol es el más importante.

"Por eso, me gustaría que todos nos esforzáramos por no olvidar la verdadera esencia de nuestro deporte, por no dejarnos eclipsar por su lado comercial y por no dar por sentado su auténtico espíritu. Porque, a pesar de todo, lo que sucedió el domingo es un testimonio del lado genuino del fútbol: el que se alimenta de emociones reales, de historias personales y de un fuerte vínculo entre los que juegan y los que apoyan", apuntó.

"Dicho esto, ¡estoy verdaderamente agradecido de pertenecer a este mundo y os agradezco de todo corazón el cariño y la cercanía que me habéis demostrado! ¡Estoy bien y eso es lo más importante! Nos vemos pronto... ¡En el campo! Edo", finalizó.