Ecuador recibirá a Colombia por la fecha 4 de las Eliminatorias al Mundial 2026, con el desafío de firmar su tercer triunfo consecutivo pero además de intentar repetir la goleada que se firmó en las pasadas clasificatorias (Mundial 2022), donde la Tricolor sonrió.

Y es que Ecuador goleó 6-1 a una pobre Colombia que venía arrastrando problemas internos con el cuerpo técnico de Carlos Queiroz.

En cancha, la Tri se adelantó de forma rápida con un gol de Robert Arboleda, seguido por Ángel Mena, adelantando un 2-0 en menos de 10 minutos de juego.

Michael Estrada abrió la goleada al minuto 32, mientras que Xavier Arreaga puso el 4-0, sin embargo James Rodríguez puso el descuento en el cierre del primer tiempo.

Lea: Félix Sánchez Bas no aclara si Ramírez repetirá como titular y esquiva a la pregunta por la ausencia de Gonzalo Plata

Ya en el segundo tiempo, apareció el show de Gonzalo Plata, quien anotó dos goles, burlando a distintos defensas, para que finalmente sea Pervis Estupiñán el que ponga el 6-1 final.

Lo curioso es que de ese once titular que selló la goleada histórica en Quito, cinco de los seis autores no está en la convocatoria vigente. Si repasamos el once estelar de aquella tarde de 17 de noviembre del 2020, ocho de los 11 jugadores no están en la lista de Félix Sánchez Bas.

Alexander Domínguez, Moisés Caicedo y Ángel Mena son los únicos que repiten, sin embargo no es seguro que Dida ataje ya que no viene tapando en los tres partidos disputados en las Eliminatorias, lo mismo pasa con Mena que no ha tenido ritmo en las filas de Sánchez Bas.