(VIDEO) Hernán Galíndez se dislocó un dedo en la victoria ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

Hernán Galíndez, arquero titular de la selección de Ecuador, pasó un gran susto que se transmitió hasta los hinchas tricolores al ver que uno de sus dedos se dobló cuando asentó su mano en el gramado de juego, tras una atajada.

El arquero del Huracán argentino quedó tendido en la cancha del Rodrigo Paz por dos minutos, demostrando claros gestos de dolor mientras era ayudado por sus propios compañeros hasta la llegada del cuerpo médico.

Afortunadamente, Galíndez se pudo reponer sin problemas para disputar los últimos minutos del encuentro.

Luego de la victoria de Ecuador por 2-1 ante Venezuela, Hernán brindó declaraciones a El Canal del Fútbol donde dijo que no había pasado a mayores.

"Se me salió el dedo, pero Pervis me lo pudo colocar en su lugar. Es parte del trabajo, no pasa nada", dijo el guardameta tricolor entre risas.

