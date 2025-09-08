Fútbol Internacional
08 sep 2025 , 10:34

Ecuador es la quinta selección sudamericana con más jugadores en las 5 grandes ligas europeas

Ecuador se posiciona como el quinto país de Sudamérica con más jugadores en las grandes ligas europeas. Se ubica por detrás de potencias como Brasil y Argentina, y supera a naciones como Perú y Chile.

   
    Willian Pacho y Piero Hincapié cuando jugaban en la Bundesliga. ( ARCHIVO )
Con el cierre del mercado de fichajes en Europa, se ha reafirmado la notable presencia de futbolistas sudamericanos en las cinco grandes ligas: la Premier League (Inglaterra), La Liga (España), Serie A (Italia), Ligue 1 (Francia) y la Bundesliga (Alemania).

Según datos de Sofascore, la lista de países con más representantes es liderada, de manera abrumadora, por Brasil con 82 jugadores y Argentina con 73.

La lista prosigue con Colombia en tercer lugar con 21 jugadores (8 de ellos en la Serie A) y a Uruguay en el cuarto puesto con 20 futbolistas (12 de los cuales militan en La Liga).

Lea más: Túnez, segunda selección africana clasificada al Mundial 2026

En el quinto lugar, empatados con 7 jugadores cada uno, se encuentran Ecuador y Paraguay. Es un dato curioso que, a diferencia de otras naciones, ninguno de los futbolistas de estos dos países juega en La Liga ni en la Bundesliga.

Los 7 jugadores ecuatorianos son:

  • Moisés Caicedo y Piero Hincapié (Premier League)
  • Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento (Serie A)
  • Willian Pacho, Jhoanner Chávez y Kendry Páez (Ligue 1)
