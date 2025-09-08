Ecuador es la quinta selección sudamericana con más jugadores en las 5 grandes ligas europeas

Con el cierre del mercado de fichajes en Europa, se ha reafirmado la notable presencia de futbolistas sudamericanos en las cinco grandes ligas: la Premier League (Inglaterra), La Liga (España), Serie A (Italia), Ligue 1 (Francia) y la Bundesliga (Alemania).

Según datos de Sofascore, la lista de países con más representantes es liderada, de manera abrumadora, por Brasil con 82 jugadores y Argentina con 73.

La lista prosigue con Colombia en tercer lugar con 21 jugadores (8 de ellos en la Serie A) y a Uruguay en el cuarto puesto con 20 futbolistas (12 de los cuales militan en La Liga).

En el quinto lugar, empatados con 7 jugadores cada uno, se encuentran Ecuador y Paraguay. Es un dato curioso que, a diferencia de otras naciones, ninguno de los futbolistas de estos dos países juega en La Liga ni en la Bundesliga.

Los 7 jugadores ecuatorianos son: