Ecuador debutará en las eliminatorias ante Argentina el viernes 8 de septiembre en el Monumental de River Plate

La selección ecuatoriana de fútbol ya conoce la fecha, hora y estadio de su debut por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Según detallan desde Argentina, el duelo entre Ecuador y la Albiceleste, está programada para el viernes 8 de septiembre, a las 19:00 (hora de Ecuador).

El compromiso se disputará en el estadio Monumental de River Plate, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina.

El calendario tuvo un cambio desde Conmebol sin dar razones específicas, ya que hace una semana se adelantó que Argentina y Ecuador iban a jugar el jueves 7 de septiembre.

Cabe recordar que en las pasadas eliminatorias, Ecuador visitó a la nación de Messi y compañía en el estadio la Bombonera de Boca Juniors.

De esta forma, la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas, quedarán divididas en dos días: dos compromisos se jugarán el día jueves (Paraguay Vs. Perú y Colombia Vs. Venezuela), mientras que tres serán el viernes (Uruguay Vs. Chile, Brasil Vs. Bolivia y Argentina Vs. Ecuador).