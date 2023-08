Ecuador debutará en las eliminatorias ante Argentina el jueves 7 de septiembre en el Monumental de River Plate

La selección ecuatoriana de fútbol ya conoce la fecha, hora y estadio de su debut por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Según detallan desde Argentina, el duelo entre Ecuador y la Albiceleste, está programada para el jueves 7 de septiembre, a las 19:00 (hora de Ecuador).

Lea: Byron Castillo "admitió que no nació en Ecuador", el audio que usó el TAS para sancionar a la FEF

El compromiso se disputará en el estadio Monumental de River Plate, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina.Cabe recordar que en las pasadas eliminatorias, Ecuador visitó a la nación de Messi y compañía en el estadio la Bombonera de Boca Juniors.

De esta forma, la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas, quedarán divididas en dos días: dos compromisos se jugarán el día jueves (Paraguay Vs. Perú y Colombia Vs. Venezuela), mientras que tres serán el viernes (Uruguay Vs. Chile, Brasil Vs. Bolivia y Argentina Vs. Ecuador).