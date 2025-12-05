Fútbol Internacional
Director técnico de Costa de Marfil elogia a Ecuador tras el sorteo del Mundial 2026

El entrenador de Costa de Marfil Emerse Faé, elogió a Ecuador tras el sorteo del Mundial 2026, destacando su calidad y potencial en un Grupo E que también integran Alemania y el debutante Curazao.

   
    Emerse Faé, técnico de Costa Marfil.( ARCHIVO )
Tras conocerse la composición del Grupo E del Mundial 2026, Emerse Faé, entrenador de Costa de Marfil, destacó el nivel de uno de sus rivales: Ecuador. “Esta selección tiene un buen equipo”, afirmó Faé, reconociendo el potencial de la Tricolor en un grupo que completan Alemania y el debutante Curazao.

Faé, quien asumió el cargo de forma interina y llevó a Costa de Marfil a la gloria en la Copa África de Naciones 2024, mostró respeto por el fútbol sudamericano, especialmente por jugadores clave de Ecuador como Moisés Caicedo, Willian Pacho y la joven promesa Kendry Páez.

Los Elefantes, apodo de Costa de Marfil, llegan al Mundial con un equipo físico y experimentado, que incluye figuras como Seko Fofana y Simon Adingra, y con la moral elevada tras su reciente título continental, lo que los convierte en un rival a tener en cuenta y en potenciales generadores de sorpresas.

El Grupo E se perfila como uno de los más equilibrados del torneo: la potencia histórica de Alemania, el talento emergente de Ecuador, la fuerza africana de Costa de Marfil y la sorpresa caribeña de Curazao. Los partidos se jugarán en ciudades como Nueva York, Philadelphia, Houston, Kansas City y Toronto, mientras que el calendario completo con fechas y sedes específicas será anunciado este sábado 6 de diciembre.

