Fútbol Internacional
05 sep 2025 , 09:13

Director técnico de Alemania arremete contra sus jugadores tras la derrota contra Eslovaquia

Eslovaquia derrotó este jueves por 2-0 a Alemania en la primera jornada de la eliminatoria mundialista europea y el director técnico Julian Nagelsmann dejó claro su descontento.

   
  • Director técnico de Alemania arremete contra sus jugadores tras la derrota contra Eslovaquia
    Eslovaquia venció 2-0 a Alemania por la primera jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.( Redes )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Eslovaquia derrotó este jueves por 2-0 a Alemania dando una sorpresa en la primera jornada de la eliminatoria mundialista europea.

Eslovaquia logró someter a los dirigidos por Julian Nagelsmann. Jugadores claves como Florian Wirtz, Nick Woltemade o Serge Gnabry estuvieron por debajo de su nivel acostumbrado.

Lea también: España empezó la clasificación al Mundial 2026 con goleada a Bulgaria

"Quizás la próxima vez tengamos que convocar a jugadores con menos calidad, pero que lo den todo en el campo”, declaró Nagelsmann en rueda de prensa tras la derrota.

“Confío en mis jugadores, pero ser mejor que el rival no basta si no se demuestra voluntad y ganas”, concluyó.

Joshua Kimmich, mediocampista del Bayern Múnich, se sumó a la autocritica: “No se trata del sistema, se trata de actitud, estábamos hablando antes del partido sobre ganar el Mundial, pero primero hay que clasificarse. Si jugamos como lo hicimos hoy, no será fácil".

Temas
Eliminatorias
declaraciones
Mundial 2026
Eslovaquia
Alemania
Julian Nagelsmann
Noticias
Recomendadas