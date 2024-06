Las Eurocopas, al igual que los Mundiales, no solo sirven como escenario de consagración y coronación de grandes estrellas del mapa futbolístico, también actúan como rampa de lanzamiento de carreras de jóvenes promesas cuyo valor internacional se dispara exponencialmente.

Un pequeño diablo con unas condiciones de intimidación, arrancada, regate y definición como no se recordaban en la Roja. En el Barcelona se ha erigido como la gran esperanza de un club en horas bajas y la Eurocopa, en la que apunta a titular por la banda derecha, podría ser el escenario en el que se consolide como protagonista de la función.

Lamine Yamal : El jugador más joven de la Eurocopa. 16 años le contemplan y ya se perfila como una de las principales armas ofensivas, si no la que más, de que dispondrá España en el torneo.

Kobbie Mainoo: Una de las gratas sorpresas en la irregular temporada del Manchester United. Medio centro con una enorme capacidad de ida y vuelta, la carrocería de una locomotora y un despliegue físico inacabable.

Relevo natural de Casemiro en los 'Red Devils', al que ya ha arrebatado la titularidad en más de una ocasión, y dueño futuro del pivote de Inglaterra; no es segura su presencia en el once titular británico pero sí que dispondrá de minutos importantes. Y no es descartable que se acabe haciendo con el puesto.