Deschamps propone a Zidane como su sucesor en la selección de Francia

El seleccionador francés, Didier Deschamps, considera que su antiguo compañero Zinedine Zidane, sería "un muy buen candidato" para sucederle cuando deje el banquillo de la selección francesa de fútbol después del Mundial de 2026, como ya ha anunciado que hará.

En una entrevista a los periódicos L'Équipe, Le Figaro y Le Parisien publicada este viernes, Deschamps precisa que su salida de la selección no quiere decir que se jubile, y que decidirá su futuro "en función de lo que se" le "proponga" porque considera que "hay un montón de posibilidades".

Sobre Zidane, con el que se vio por última vez en el verano de 2023 y con el que tiene intención de volver a encontrarse este verano, explica que hay "mucho respeto" entre ambos.

"'Zizou' -subraya- es un muy buen candidato, natural (para el banquillo de los 'bleus' y añadiría que esperado. Después, no sé si tendrá ganas".

Cuando se le pregunta si tiene el perfil idóneo para sucederle, repite la misma idea con la apostilla de que será "su decisión y la del presidente" de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo.

Diallo -recuerda el actual seleccionador- ha precisado que decidirá quién será el próximo tras el Mundial de 2026.

Por lo que respecta a su futuro, Deschamps (que tiene 56 años) insiste en que el fin de su contrato con la FFF no significa que luego se considere jubilado: "No me jubilo, dejo algo que ha sido maravilloso durante muchos años, pero no, no voy a jubilarme".

Asegura que no ha recibido propuestas y que de todas formas no está disponible porque todavía tiene contrato con la FFF: "no es el momento".

En cuanto a su decisión de dejar la selección, repite que tenía claro que el Mundial de 2026 era el límite que tenía fijado.

"Todas las cosas tienen un final. Y la selección francesa es algo muy bueno, porque representa 25 años de mi vida profesional. Cuando acumulo mis dos vidas, son muchos años".

Preguntado por Kylian Mbappé, Deschamps da por hecho que volverá a la selección en marzo, después de la polémica generada al no haber sido convocado en los dos últimos partidos "por razones bien precisas".

Afirma que jugará los próximos partidos con los 'bleus' "si no le ocurre nada de aquí a entonces" y hace hincapié en que Mbappé tiene gran estima por la selección "aunque ha tenido un periodo complicado. Ha recuperado todos sus medios y eso se ve en su juego y también en su cabeza".

Además, señala que no tiene "razones ahora para decir que no será capitán en marzo" cuando se le plantea esa cuestión, sobre todo porque a su juicio asumió "muy bien" la continuación de Hugo Lloris, que había sido capitán antes que él.