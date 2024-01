Del no de Ancelotti a Brasil al sí de Dóniga a El Salvador y de Fossati a Perú

El nuevo contrato con Real Madrid hasta 2026 pesó más para el italiano Carlo Ancelotti a la hora de sopesar la propuesta procedente de Brasil para dirigir la Canarinha.

Por su parte, el español David Dóniga le dio el sí a El Salvador de cara a la temporada de 2024 en la que las selecciones de fútbol de América buscan adoptar un patrón de juego en pos de un cupo en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El no de Ancelotti a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dejó implícita la opción de que la unión puede darse dentro de dos años, si para entonces los directivos aún lo quieren.

"Pensar en ser el seleccionador brasileño es una gran ilusión, pero no sé si en el 2026 el equipo nacional de Brasil me querrá. No sé si estarán contentos de mi decisión de renovar", dijo Ancelotti el 2 de enero.

Tres días después de recibir el balde de agua fría, el presidente de la CBF, Ednaldo Rodigues, anunció la destitución del seleccionador interino Fernando Diniz, que a su vez es el técnico de Fluminense, y el 7 de enero se divulgó la elección en propiedad de Dorival Junior, de 61 años, quien venía dirigiendo al Sao Paulo.

Desde el 4 de julio de 2023 hasta el 5 de enero de 2024 Diniz dividió su trabajo entre Fluminense y la Verdeamarela. Dorival acumula 22 años de experiencia como técnico de 25 equipos.