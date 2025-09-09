Daniel Noboa llegó al estadio Monumental para apoyar a Ecuador ante Argentina

El presidente de la República, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa>Daniel Noboa</a>, asistió este martes 9 de septiembre al estadio Monumental para apoyar a la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-ecuador>selección de Ecuador </a>en su enfrentamiento ante Argentina, correspondiente a<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminatorias-MUNDIAL-2026></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jugador-ecuador-expulsado-argentina-perdera-debut-mundial-2026-GJ10081520></a> <b></b> <b></b>