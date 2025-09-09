Fútbol Internacional
Daniel Noboa llegó al estadio Monumental para apoyar a Ecuador ante Argentina

La selección de Ecuador ocupa el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 26 puntos

   
    El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con la camiseta de la selección nacional ( Foto: Internet )
El presidente de la República, Daniel Noboa, asistió este martes 9 de septiembre al estadio Monumental para apoyar a la selección de Ecuador en su enfrentamiento ante Argentina, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Noboa, vestido con la camiseta del combinado tricolor y acompañado de su hijo en brazos, ingresó a la suite presidencial del estadio Monumental escoltado por miembros de la guardia presidencial.

Previamente, su madre, Annabella Azín; el ministro del Deporte, José David Jiménez; y otros funcionarios del Gobierno, ya habían ingresado al escenario deportivo.

No es la primera vez que el mandatario asiste a un partido de la selección, ya que en diversas ocasiones ha manifestado ser un aficionado al fútbol.

Actualmente, la Tri ocupa el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 26 puntos y buscará cerrar con broche de oro su participación en el torneo frente a la Albiceleste.

El encuentro entre Ecuador y Argentina se disputará a partir de las 18:00 en el estadio Monumental de Guayaquil, como parte de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

