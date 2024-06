Damián Manso confesó que tuvo una llamada importante cuando jugaba para Liga de Quito (entre 2007 y 2009) por parte de Rafael Correa, presidente de Ecuador en aquel tiempo.

Correa tuvo la intención de nacionalizar al Piojo Manso para que juegue en la Selección ecuatoriana debido a su gran momento en el cuadro Albo, con el que ganó un campeonato nacional y la Copa Libertadores.

"Rafael Correa me llamó para decirme que me nacionalizara y jugar en la Selección ecuatoriana, no lo hice y ahora me arrepiento. Qué tonto fui", fueron las palabras del Piojo Manso en el podcast Un Toque de Fútbol.

Le podría interesar: Luis Chango no quiere excusas de Félix Sánchez Bas en la Copa América 2024