¿Cuáles fueron los amores en la vida de 'O Rei' Pelé?

Xuxa: "fue mi primer gran amor"

Una de las relaciones que más se llevó la atención de la prensa rosa y los ojos de los fanáticos fue la que mantuvo con Maria da Graça Xuxa Meneghel, conocida popularmente por su nombre artístico de Xuxa.

Era 1982 cuando se conocieron cuando ella apenas tenía 17 años durante una ensayo para la portada de la revista Manchete. "Una persona importante para mí, tal vez mi primer amor", dijo Xuxa sobre el mejor jugador de todos los tiempos. "Era una persona que conocí a los 17 años y tenía una relación de seis. Todos los que estaban conmigo decían: "Wow, ¡qué enamorada estás de Pele ", agregó.

La invitó a cenar y ella le dijo que no podía porque vivía lejos y era menor de edad. "Entonces, Pelé llamó a casa, mi papá colgó pensando que era una broma”, narró Xuxa con una sonrisa.

Terminaron cuando ella tenía 23 años por varias diferencias. "Él me engañó, dijo que era una relación abierta, pero abierta solo a él, entre otras cosas", detalló Xuxa sobre el fin de la relación con Pelé. "Cuando cumplí 23 años, mi vida estaba cambiando mucho. Incluso le conté cuando (el canal de TV) Globo me llamó y me dijo que lo rechace. Fue entonces cuando me di cuenta de que sería muy difícil", concluyó en la entrevista que ella brindó a través de la plataforma de Instagram.

