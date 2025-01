Cruz Azul instala una demanda en FIFA y pide la inhabilitación de Martín Anselmi

Esta cifra no fue acreditada por parte del Porto a las arcas del Cruz Azul. Es más, la directiva del equipo portugués aclaró que no desembolsarían más de USD 3 millones por Anselmi, queriendo acordar también varias formas de pago en fracciones, con préstamos de jugadores sin costo, sólo acordando el valor de su salario, y en un tiempo establecido.

Sin embargo, Anselmi aseguró que las condiciones del Cruz Azul cambiaron y fue perjudicado, "nada de lo que se haya dicho en estos días refleja la verdad, no compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo conocen mejor que yo. Me hicieron una promesa a la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron la propuesta del Porto”.

El estratega argentino de 39 años ya dirigió su primer partido con el Porto, estrenándose en el fútbol europeo y en la UEFA Europa League vs. Maccabi Tel Aviv.