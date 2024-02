Cruce entre Miguel Ángel Loor y Fluminense tras polémica de Felipe Melo en Quito

La polémica reacción de Felipe Melo en la rueda de prensa post victoria de Liga de Quito sobre Fluminense por 1-0, tiene nuevo episodio con dos personajes nuevos: el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, y el propio Fluminense.

Loor respondió al veterano defensor y capitán del Flu, criticando en su cuenta de X: "Si esto pasaba en LigaPro y era un jugador local, los periodistas hoy le estuvieran diciendo de todo; "malcriado, altanero, mal perdedor" etc. No sé que pasó ayer pero ojalá no se hayan quedado mudos ante semejante repelada y gritos. Sea quien sea no puede hablarles de esa forma. Debieron mandarlo al diablo inmediatamente a este brasilero".

Sin embargo, el Fluminense respondió al presidente de la Liga Pro, respaldando a su jugador, también por la vía de las redes sociales: " "Recordamos que es absolutamente normal, en el ámbito deportivo y en un país democrático y con libertad de expresión, que un deportista exprese justificadamente sus opiniones, como lo hizo durante la rueda de prensa posterior al partido de la CONMEBOL Recopa. Fluminense destaca que la actitud inconcebible de este señor no está en consonancia con el trato cordial que recibimos de la LDU, que corresponderemos en Río de Janeiro en lo que promete ser una gran final", publicó el Flu en su redes sociales.

El problema no culminó ahí, ya que Loor detalló el mensaje que había escrito en un principio, y respondió a tuit de Fluminense reafirmando que Melo no debió reaccionar así ante la prensa ecuatoriana.

Liga de Quito visita la próxima semana el Maracaná para definir al campeón de la Recopa Sudamericana.