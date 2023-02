Cronología del 'Barçagate': el escándalo por los millonarios pagos del FC Barcelona a un alto dirigente de los árbitros

FISCALÍA INVESTIGA PAGOS DEL FC BARCELONA

LA REACCIÓN DEL BARCELONA

En declaraciones a los medios de comunicación del club, el actual presidente de la entidad, Joan Laporta , se dirigió, además, a los socios azulgranas: "Culers, no es casualidad de que salga ahora esta información o informaciones de este tipo en momentos en los que el Barcelona va bien, no es casualidad".

Con el paso de los días, Laporta también se quejó por las filtraciones de datos y documentos que se están produciendo desde que salió a la luz el caso y aprovechó para responder al presidente de LaLiga, Javier Tebas , quien pidió su dimisión, si no daba explicaciones convincentes del asunto. "No le daré el gusto, porque el Barcelona es de sus socios y socias", indicó.

AMENAZAS AL BARCELONA A TRAVÉS DE BUROFAX

PAGOS CON FACTURAS POR 'SERVICIOS PRESTADOS'

ÓRGANOS DEL FÚTBOL ESPAÑOL PIDEN EXPLICACIONES

Los órganos del fútbol español no tardaron en reaccionar tras la aparición del caso, si bien ha sido LaLiga, a través del presidente Javier Tebas, la organización que más ha opinado sobre el asunto.

En su primera reacción, el máximo dirigente de la patronal del fútbol español aseguró que no es posible aplicar sanciones deportivas contra el club azulgrana porque las posibles infracciones ya habían prescrito y subrayó que LaLiga no denuncia el caso para no entorpecer la investigación de la Fiscalía.