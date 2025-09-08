Croacia golea a Montenegro y sueña con otro Mundial para Modric

La selección de <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminatorias-mundial-2026>Croacia</a>, </b>liderada por<b> Luka Modric</b>, dio un paso firme hacia el <b>Mundial 2026</b> tras vencer 4-0 a<b> Montenegro</b>, sumando su cuarta victoria en igual número de partidos. <b>Modric</b> asistió en el<b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/repechaje-al-mundial-2026-bolivia-debe-ganarle-brasil-y-esperar-que-venezuela-tropiece-HG10076706></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>