Fútbol Internacional
08 sep 2025 , 19:22

Croacia golea a Montenegro y sueña con otro Mundial para Modric

La selección de Croacia, liderada por Luka Modric, dio un paso firme hacia el Mundial 2026 tras vencer 4-0 a Montenegro, sumando su cuarta victoria en igual número de partidos. Modric asistió en el primer gol a Kristijan Jakic, mientras que completaron la goleada Kramaric, Majer y Perisic.

   
  • Croacia golea a Montenegro y sueña con otro Mundial para Modric
    Luka Modric, celebrando el triunfo de Croacia.( EFE )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Croacia, liderada por Luka Modric, dio un paso firme hacia el Mundial 2026 tras vencer 4-0 a Montenegro, sumando su cuarta victoria en igual número de partidos. Modric asistió en el primer gol a Kristijan Jakic, mientras que completaron la goleada Kramaric, Majer y Perisic.

De clasificarse, el capitán croata jugaría su quinto Mundial con 40 años y 9 meses. Croacia lidera su grupo con 12 puntos, igual que República Checa, aunque con un partido menos.

Lea: Repechaje al Mundial 2026: Bolivia debe ganarle Brasil y esperar que Venezuela tropiece

En el mismo grupo, Islas Feroe venció 1-0 a Gibraltar. En otra gran sorpresa, Kosovo superó 2-0 a Suecia con goles de Muriqi y Rexhbecaj, complicando el panorama para los escandinavos, que apenas suman un punto.

Suiza también ganó con autoridad: 3-0 ante Eslovenia con tantos de Elvedi, Embolo y Ndoye, y lidera su grupo con puntaje perfecto.

Dinamarca y Escocia empataron en la cima del Grupo C tras vencer a Grecia (0-3) y Bielorrusia (0-2), respectivamente. Italia, por su parte, sobrevivió a un partido caótico ante Israel y ganó 4-5 con doblete de Kean y un agónico gol de Tonali.

En total, 16 selecciones europeas clasificarán al Mundial: los 12 líderes de grupo avanzarán directamente, mientras que los segundos disputarán un repechaje por las cuatro plazas restantes.

Temas
Mundial 2026
Eliminatorias Mundial 2026
Luka Modric
Croacia
Croacia
Noticias
Recomendadas