Cristiano Ronaldo sobre The Best y el Balón de Oro: "Estos premios están perdiendo credibilidad"

Cristiano Ronaldo no ha pasado por alto el premio conseguido por Lionel Messi en The Best de la FIFA, y calificó de "pérdida de credibilidad", al trofeo que él también ha ganado.

El portugués dio una entrevista en la ceremonia de los Globe Soccer Awards 2023, donde ganó distintos premios, entre ellos al mejor jugador de Oriente Medio, el reconocimiento como jugador favorito de la afición y el prestigioso ‘Premio Maradona’.

Cuando se le preguntó si creía que jugar en una liga considerada "menos visible", como la de Arabia Saudí, afectaba a la consideración en los premios, Cristiano afirmó que está "acostumbrado y sabe cómo funcionan estas organizaciones".

"Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan", sentenció el astro luso.

Cristiano llegó a los premios con 54 goles, entre su club el Al Nasrr y su selección Portugal.