Fútbol Internacional
05 nov 2025 , 09:34

Cristiano Ronaldo sobre su retiro: "Creo que estaré preparado, será muy difícil"

Cristiano Ronaldo comentó en una entrevista sobre su retiro y que el final para su carrera está cerca.

   
    Cristiano Ronaldo está cerca de alcanzar los 1000 goles en su carrera. ( REDES )
Fuente:
Reuters
user placeholder

Redacción
Cristiano Ronaldo comentó en una entrevista que se retirará "pronto" y, aunque admite que será difícil poner fin a su carrera, el jugador de 40 años lleva tiempo planificando su vida después del fútbol.

El delantero del Al Nassr es el máximo goleador histórico con 952 goles combinados entre club y selección y dijo que su objetivo es alcanzar los 1 000 goles antes de retirarse del fútbol.

"Creo que estaré preparado. Será muy, muy difícil, llevo preparándome para mi futuro desde los 25, 26, 27 años y creo que seré capaz de soportar esa presión. Todo tiene un principio y un final. Voy a tener más tiempo para mí, para mi familia, para criar a mis hijos."

Lea: Liverpool, con gol de Mac Allister, cortó el invicto del Real Madrid en esta Champions League

Ronaldo recordó su segundo paso por el Manchester United, donde una etapa llena de controversias: "Estoy triste porque el club es uno de los clubes más importantes del mundo y un club que todavía llevo en mi corazón", dijo.

El delantero portugués recalcó que el club no va por buen camino y que su compatriota, Ruben Amorim, esta haciendo lo que puede: "¿Qué se puede hacer? Los milagros son imposibles."

Temas
entrevista
retiro
Cristiano Ronaldo
Arabia Saudi
Noticias
