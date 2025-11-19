Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca

Cristiano Ronaldo se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmám, en su visita a Estados Unidos.

   
    Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr saudí, saludó al presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca( Foto: White House )
El capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval antes de asistir el martes a la cena de gala organizada por el mandatario en honor al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y a su delegación, de la que formaba parte el futbolista.

Trump y Cristiano Ronaldo posaron para una fotografía en el Despacho Oval, que fue publicada este miércoles en redes sociales por Margo Martin, una asesora del mandatario.

El presidente dio además un recorrido con el ex jugador del Real Madrid Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, por la columnata de la Casa Blanca, donde se encuentran las fotografías de los exmandatarios del país.

La Casa Blanca publicó en redes un video de Trump y Ronald caminando y el mensaje "dos GOAT" (Greatest of All Times, El mejor de todos los tiempos).

Fotografía tomada de la cuenta oficial de X de la asistente especial del presidente y asesora de comunicaciones de la Casa Blanca @MargoMartin47, que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d) posando con el jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca en Washington (EE.UU.).
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X de la asistente especial del presidente y asesora de comunicaciones de la Casa Blanca @MargoMartin47, que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d) posando con el jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). ( EFE )

Por la noche, durante la cena con Bin Salmán y la delegación saudí, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Ronaldo en persona.

Cristiano Ronaldo y Rodríguez se hospedaron en un lujoso hotel a una calle de la Casa Blanca.

La visita del futbolista, quien se ha convertido en un promotor internacional, turístico y económico del reino árabe, ocurre siete meses antes del arranque del Mundial de 2026 en Estados Unidos.

En una reciente entrevista, el goleador de 40 años dijo que deseaba tener una charla agradable con Trump en el futuro para discutir "la paz global", aunque no mencionó una fecha exacta para el encuentro ni confirmó que fuera a ocurrir.

Se espera que las selecciones masculinas de Portugal, capitaneada por Ronaldo, y Estados Unidos anuncien próximamente un amistoso entre ambos en suelo estadounidense el próximo marzo.

Este supondría el primer partido de Ronaldo en Estados Unidos desde el verano de 2014, cuando saltó al campo con la camiseta del Real Madrid para un juego amistoso contra su exequipo, el Manchester United.

Desde entonces no volvió a viajar con el Real Madrid ni con la Juventus a Estados Unidos cuando estos equipos prepararon allí su pretemporada.

