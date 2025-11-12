Cristiano Ronaldo anticipa los abucheos del público irlandés: “Estoy preparado para eso”

Cristiano Ronaldo afirmó este miércoles que espera que la afición irlandesa "lo abuchee", para liberar a sus compañeros durante el partido de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 entre Irlanda y Portugal el jueves en Dublín.

Portugal se asegurará su presencia en la cita de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene en caso de victoria ante Irlanda.

El cinco veces ganador del Balón de Oro está a un paso de disputar un sexto Mundial, con la selección lusa liderando el Grupo F del clasificatorio de la UEFA con cinco puntos de ventaja a falta de dos fechas.

"El estadio me va a abuchear, estoy acostumbrado, espero que lo hagan, quizá quite presión a los demás jugadores", afirmó Ronaldo en conferencia de prensa.

Ronaldo considera que será un partido “difícil”, con una Irlanda replegada atrás y sin conceder espacios.

El antiguo goleador del Manchester United y Real Madrid también fue preguntado sobre la posibilidad de que marque el gol 1 000 de su carrera en la final del Mundial.

"Tú has visto demasiadas películas, eso sería demasiado perfecto", sonrió el jugador de 40 años.

"Volviendo a la realidad, todas esas estadísticas me hacen feliz. Una selección nacional nunca depende de un solo jugador, pero me gusta marcar la diferencia con goles", confesó el actual jugador del Al-Nassr saudita.

Cristiano Ronaldo suma 953 goles a lo largo de su carrera. El martes afirmó que cree que el Mundial 2026 será el último de su carrera.