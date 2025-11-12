Cristiano Ronaldo anticipa los abucheos del público irlandés: “Estoy preparado para eso”

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/cristiano-ronaldo-dice-que-este-sera-su-ultimo-mundial-KF10405096>Cristiano Ronaldo</a> afirmó este miércoles que espera que la afición irlandesa lo abuchee, para liberar a sus compañeros durante el partido de las eliminatorias europeas para el <b>Mundial 2026 </b>entre <b>Irla</b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/cristiano-ronaldo-dice-que-este-sera-su-ultimo-mundial-KF10405096></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b>