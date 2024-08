Cristiano Ronaldo quiere llegar a los 1 000 goles y apuntó contra Pelé, ¿qué le dijo?

Cristiano Ronaldo em entrevista com Rio Ferdinand. "Em breve vou marcar 900 gols, mas quero chegar aos 1000. Com uma grande diferença, todos os meus gols, que marquei, são filmados, tenho provas! Respeito a todos, mas tenho provas.". 📽️: Reprodução pic.twitter.com/0T1sa886GL

Pelé es el único futbolista que llegó a convertir los 1000 goles, es el récord que quiere conseguir el luso. Claro, que todos los tantos del astro brasileño no están registrados en video, ya que eran otros tiempos y eso es lo que Cristiano hace mención.

"Todos los goles que convertí están en video. Así que puedo demostrar que los convertí. Están todos en video. Respeto a todos, pero todos mis goles están certificados y si quieres más goles puedo traer los videos de los entrenamientos“, añadió en tono de broma.

“No sé cuando se va a terminar esto. Sé que estoy más cerca del final que del principio, pero no sé cuando será. Aprendí a disfrutar el momento, a vivir el momento. Sé que todavía me veo bien, me siento como que puedo regatear, patear, convertir goles o saltar", finalizó.