Cremonese empata sin goles en el debut de Sarmiento y Vardy

En la tercera jornada de la Serie A, Cremonese dejó escapar la oportunidad de igualar en puntos al Napoli y a la Juventus en la cima de la tabla.

El equipo visitante empató 0 a 0 en su visita al Verona, en un partido en el que el portero Emil Audero fue la gran figura. A pesar de los 1,5 goles esperados del equipo local, Audero brilló con 9 atajadas.

El Hellas Verona dominó el encuentro con 18 disparos totales frente a solo cinco del equipo de la región de Lombardía.

En este partido se dieron los debuts de los nuevos fichajes del Cremonese. Al minuto 58, el técnico Davide Nicola realizó una triple sustitución que permitió el ingreso de Jamie Vardy y el ecuatoriano Jeremy Sarmiento.

El delantero inglés de 38 años tuvo un desempeño donde completó 5 de 5 en pases y falló en su único intento de regate.

Por su parte, Jeremy Sarmiento mostró una mayor participación en el juego, con 30 toques del balón y una alta efectividad en sus pases, completando 18 de 20. Además, el ecuatoriano contribuyó con 2 pases clave y un tiro a puerta.

El próximo partido del Cremonese será el 21 de septiembre, cuando reciba en casa al Parma por la cuarta fecha de la Serie A.