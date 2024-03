La Copa Libertadores 2024, cuya fase de grupos empezará el próximo 2 de abril, repartirá tres de las seis plazas para equipos sudamericanos en el Mundial de Clubes 2025, para el que están clasificados los brasileños Palmeiras, Flamengo y Fluminense.

Los tres citados tienen garantizada su participación como campeones continentales en 2021, 2022 y 2023, respectivamente, en el primer Mundial con 32 clubes que se jugará en Estados Unidos y a ellos se unirán el campeón de la Libertadores, cuyo título se decidirá el 30 de noviembre en Buenos Aires, y otros dos equipos más.

La FIFA recordó que como campeón de la competición pueden clasificarse 29 clubes: Atlético Mineiro (BRA), River Plate (ARG), Nacional (URU), Independiente del Valle (ECU), Barcelona (ECU), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Libertad (PAR), The Strongest (BOL), São Paulo (BRA), Bolívar (BOL), Talleres (ARG), Deportivo Táchira FC (VEN), Colo-Colo (CHI), Alianza Lima (PER), Quito (ECU), Peñarol (URU), Junior (COL), Caracas (VEN), Liverpool Montevideo (URU), Universitario de Deportes (PER), Grêmio (BRA), San Lorenzo de Almagro (ARG), Rosario Central (ARG), Millonarios (COL), Huachipato (CHI), Cobresal (PAR), Deportivo Palestino (CHI) y Botafogo (BRA).

En caso de que Palmeiras, Flamengo o Fluminense se proclamen campeón, las tres plazas podrán obtenerlas los 21 clubes que pueden clasificarse por la vía del ránking.

Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), Olimpia (PAR), Nacional (URU), Independiente del Valle (ECU), Barcelona (ECU), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Libertad (PAR), The Strongest (BOL), Bolívar (BOL), Talleres (ARG), Deportivo Táchira (VEN), Colo-Colo (CHI), Alianza Lima (PER), Liga de Quito (ECU), Peñarol (URU), Junior (COL), Caracas (VEN), Liverpool (URU), Universitario (PER).

Por el ránking de su confederación, Boca Juniors (71 puntos) que no compite en la Libertadores, River Plate (67) y Olimpia (57) son los mejor situados para clasificarse por la vía del ranking.

En total hay un máximo de 49 puntos disponibles para sumar (al margen de los tres concedidos por llegar a la fase de grupos), incluidos los 21 que pueden sumarse en esta: 18 procedentes de los partidos de la liguilla (3 puntos por victoria con un máximo de 6 triunfos) y otros 3 por pasar a octavos de final.

Los equipos con 22 o más puntos pueden adelantar a Boca Juniors y los que sumen 18 o más podrían adelantar a River.