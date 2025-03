Este domingo 10 de marzo se disputó la semifinal del Campeonato Paulista entre Corinthians y el Santos, donde el Timao terminó accediendo a la final del certamen a la espera de su rival.

En este duelo, el delantero del Corinthians Yuri Alberto, sufrió una fuerte entrada por parte de José Ivaldo que lo obligó a retirarse entre lágrimas y sembrando la duda para el duelo ante Barcelona SC en la Copa Libertadores para definir la fase 3.

"Se me atascó el pie y me puse a llorar, espero que no sea nada grave, mañana (lunes 10 de marzo) me harán nuevos exámenes. Contentos con la victoria, con la entrega, merecemos estar en la final y lucharemos por ser campeones", dijo el delantero goleador del Timao al finalizar el partido contra Santos.

La afición del Timao se encuentra a la espera del pronunciamiento oficial con el parte médico del delantero goleador del equipo. "Ahora tenemos una gran final el miércoles para revertir el resultado", agregó el brasileño.

Yuri Alberto, desde su llegada al Corinthians en el 2022 ha disputado 163 partidos oficiales con la camiseta del Timao, registrando 63 goles y 18 asistencias.