Los seis equipos de Concacaf se clasificarán a través de la Nations League 2023/24.

Tras la conclusión de la fase de grupos, los campeones y subcampeones de grupo de la Liga A avanzaron a los cuartos de final, donde quedaron emparejados con los cuatro primeros clasificados de la Concacaf Nations: México vs. Honduras, Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago, Canadá vs. Jamaica y Costa Rica vs. Panamá.